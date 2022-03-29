Почти 50% татарстанцев одобряют переход услуг в «цифру»

Жители Татарстана больше всего ценят цифровизацию в области транспорта, производства товаров и банкинга. Главными достоинствами этих нововведений они считают скорость, комфорт и сокращение очередей. Такими данными делится агентство «ПромРейтинг».

В проведении исследования участвовали также организаторы Международного форума Kazan Digital Week и Ассоциация содействия цифровому развитию.

По их данным, цифровизация в Татарстане охватывает такие сферы, как транспорт, госструктуры, финансовые системы, системы защиты данных, сельское хозяйство, медицину, образование, культуру, бизнес и системы мониторинга. Самыми известными и позитивными примерами «цифры» в жизни для жителей РТ являются портал госуслуг, общение через интернет, работа с финансами и взаимодействие с банками в онлайне.

Однако, помимо достоинств, татарстанцы перечислили и недостатки цифровизации. Так, больше всего они боятся взлома и утраты данных, распространения личной информации, вытеснения людей механизмами и роста безработицы. Из вызывающих недовольство новинок «цифры» они назвали QR-коды, а также изменения в здравоохранении, медицине и контроль личной информации.

«Общественное мнение вокруг направлений цифровизации медицины и образования поляризовалось (разделилось). Одинаково большое количество жителей Татарстана поддерживают и опасаются цифровизации этих ключевых направлений. Водораздел проходит по линии возраста, образования и места проживания респондентов», — объясняется в исследовании.

Около 50% татарстанцев в целом настроены позитивно по отношению к цифровизации, 26,6% же заявили, что относятся к таким обновлениям негативно.

Интересно, что противников цифровизации в Татарстане больше среди женщин — 33,3%, в то время как мужчины отвечали так лишь в 21,9% случаев. По возрастным категориям самыми лояльными оказались подростки и молодежь до 24 лет: переход в «цифру» одобряют 65,8% из них.

«На уровне сфер деятельности наиболее лояльными к цифровизации татарстанцами по итогам исследования выступили студенты, руководители среднего звена, специалисты и технические исполнители», — говорится в материалах исследования.