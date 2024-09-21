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Общество 21 сентября 2024 16:29

Почти 46,5 тыс. пожилых сельчан доставили в районные больницы Татарстана

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Продолжается доставка татарстанцев старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в рамках реализации национального проекта «Демография» и его региональной составляющей «Старшее поколение».

Проект направлен на повышение качества жизни пожилых граждан, создание условий для активного долголетия. Своевременное прохождение диспансеризации помогает вовремя выявить проблемы со здоровьем и начать лечение.

Благодаря сотрудничеству комплексных центров социального обслуживания населения и медицинских учреждений в 2023 году около 61,7 тыс. жителей Татарстана воспользовались возможностью получить медицинскую помощь в районных больницах.

В текущем году планируется обеспечить медицинскими услугами примерно 57 тысяч граждан. С начала года в районных больницах уже побывали 46 427 пожилых сельчан.

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