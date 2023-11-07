Почти 450 тыс. человек посетили выставку-форум «Россия» за три дня

За первые три дня работы — с 4 по 6 ноября — выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 448 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте события.

Рекорд посещаемости установлен в день открытия масштабной экспозиции — тогда на площадках побывала 191 тыс. человек. В воскресенье ее посетили 123 тыс. человек, а в последний день выходных — 134 тыс. Такие показатели являются рекордом и для самой ВДНХ.

На площадках расположились экспозиции 89 регионов России, стенды и павильоны министерств, компаний и госкорпораций. Для гостей ежедневно проводится более 500 различных экскурсий.

Еще одной точкой притяжения стали культурная программа, образовательные мероприятия, мастер-классы и презентации стендов регионов.

Выставка-форум продолжит работу до 12 апреля 2024 года, посетить ее можно бесплатно, однако на отдельные мероприятия требуется предварительная регистрация.

Ожидается, что за время работы экспозиции ее посетит Президент России Владимир Путин.

Напомним, что на ВДНХ расположился и стенд Татарстана. Чем удивили жителей и гостей республики татарстанцы, можно узнать в материале «Киберсфера, симуляторы и „Игры будущего“: на выставке „Россия“ в Москве открыли стенд РТ».