Почти 450 млн рублей выделено на обновление социальных учреждений Нижнекамска

В этом году на капитальный ремонт социальных учреждений Нижнекамска было выделено 447,3 млн рублей. Под обновление попали Центр креативных индустрий «База», Нижнекамский музыкальный колледж им. С. Сайдашева, Детская музыкальная школа № 1, Шереметьевская сельская библиотека-филиал № 9. Об этом стало известно на деловом понедельнике в Нижнекамске.

«Наша задача — выстроить систему. Школа — полупрофессиональное, профессиональное и потом уже высшее образование», — подчеркнул глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

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В рамках Года национальных культур и традиций с января по текущее время было проведено 221 мероприятие.

2024-й Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил в Татарстане Годом научно-технологического развития. Деятельность центра креативных индустрий «База» станет основой для научно-технологического развития, так как именно креативные индустрии сочетают в себе творческие компоненты и высокие технологии.