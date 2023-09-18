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Руc Тат
Общество 18 сентября 2023 11:18

Почти 450 млн рублей выделено на обновление социальных учреждений Нижнекамска

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В этом году на капитальный ремонт социальных учреждений Нижнекамска было выделено 447,3 млн рублей. Под обновление попали Центр креативных индустрий «База», Нижнекамский музыкальный колледж им. С. Сайдашева, Детская музыкальная школа № 1, Шереметьевская сельская библиотека-филиал № 9. Об этом стало известно на деловом понедельнике в Нижнекамске.

«Наша задача — выстроить систему. Школа — полупрофессиональное, профессиональное и потом уже высшее образование», — подчеркнул глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Фото: скриншот

В рамках Года национальных культур и традиций с января по текущее время было проведено 221 мероприятие.

2024-й Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил в Татарстане Годом научно-технологического развития. Деятельность центра креативных индустрий «База» станет основой для научно-технологического развития, так как именно креативные индустрии сочетают в себе творческие компоненты и высокие технологии.

#послание госсовету рт
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