Почти 45 тыс. жителей РТ стали участниками мероприятий Общества «Знание» в 2025 году

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» в ПФО

В 2025 году в республике прошло более 1000 просветительских мероприятий, организованных Российским обществом «Знание» при поддержке Правительства Республики Татарстан. Участниками лекций, викторин, кинопоказов, интеллектуальных игр стали почти 45 тыс. жителей региона.

Под эгидой просветительской организации выступают более 300 лекторов из Татарстана, среди них можно выделить ветеранов СВО, представителей ведущих вузов региона, представителей исполнительной и законодательной властей, муниципалитетов, педагогов и журналистов.

К примеру, в качестве лекторов Общества «Знание» с молодежью республики регулярно встречаются начальник управления воспитания Министерства образования и науки Республики Татарстан Айгуль Кашапова, депутат Государственного Совета республики Игорь Бикеев, ректор Казанского инновационного университета Асия Тимирясова, заместитель руководителя Штаба общественной поддержки, амбассадор Общества «Знание» Анастасия Исаева, советник по воспитанию Казанского медицинского колледжа Анна Мубаракшина.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» в ПФО

«Российское общество "Знание" стало одной из ключевых движущих сил в просветительской и воспитательной работе республики. Масштаб цифр говорит сам за себя: тысяча мероприятий, десятки тысяч вовлеченных жителей, сотни авторитетных лекторов. Но истинная ценность – в системном эффекте», – подчеркнула вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«Общество "Знание" обеспечивает равный доступ к знаниям для молодежи всех муниципалитетов, интегрируется в социальные и патриотические проекты. Общество объединяет усилия власти, экспертов и жителей республики для решения общей задачи – воспитания ответственных, знающих и любящих свою Родину граждан, готовых строить будущее Татарстана», – добавила она.

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Гимназии №1 г. Лаишево Зулфия Ситдикова, заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Марина Епифанцева и член кадрового резерва Республики Татарстан Ильнур Сираев стали победителями Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Педагог дополнительного образования детей и методист Центра детского творчества г. Азнакаево Алина Латыпова стала одним из шести победителей партнерской номинации компании «ВодоходЪ».

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» в ПФО

Лучшим просветителем Татарстана и первым в истории региональных наград Знание.Премия стал первый проректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Игорь Бикеев, а лучшим просветительским проектом региона стала Международная независимая литературная премия «Глаголица», реализуемая Благотворительным фондом «Счастливые истории».

В регионе активно реализуются все флагманские проекты Общества «Знание» – Знание.Лекторий, Знание.Герои, Знание.Премия, Знание.Лектор. Лекторы Татарстана всегда поддерживают акции, которые просветительская организация запускает к памятным датам, например, посвященным 80-летию Великой Победы.

Большая работа в республике велась с родительским сообществом. Так, 28 школ из Татарстана стали победителями второго сезона Конкурса инициатив родительских сообществ и получили на реализацию своих проектов в общей сумме более 15 млн рублей от Общества «Знание».

Весной Казань впервые стала площадкой масштабного события Общества «Знание» и приняла марафон Знание.Первые. С приветственным словом выступили главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов и бывший министр по делам молодежи Республики Татарстан, а ныне заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» в ПФО

Лекторы Общества «Знания» проводят тематические циклы просветительских мероприятий для участников региональной программы «Батырлар. Герои Татарстана». Так, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева презентовала военнослужащим карьерные перспективы в республике.

«Сегодня просветительская деятельность в Татарстане стала по-настоящему массовой и многогранной. Это результат синергии всех уровней власти и широкого круга экспертов. Именно лекторское сообщество – сердце нашего успеха. Каждый из них – яркая индивидуальность, способная увлечь и вдохновить. Их главная миссия – воспитать поколение настоящих патриотов, готовых созидать будущее нашей страны», – рассказал директор филиала Общества «Знание» в Республике Татарстан Алексей Зиновьев.

«Особенно важно, что наша работа ведется не только в Казани, но и в районах республики, чтобы каждый житель имел доступ к достоверным знаниям и чувствовал себя частью общего дела», – добавил он.

Просветительские мероприятия Общества «Знание» стали частью многих региональных событий, например, Чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» – 2025, Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан», XI Международного Географического диктанта, Международного фестиваля географических командных интеллектуальных игр «Гефест», Приволжского форума «Конструктив», программы зональных семинаров советников директоров по воспитанию в Татарстане.