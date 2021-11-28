Почти 400 рабочих и 159 единиц спецтехники задействовали в уборке дорог Казани от снега

В Казани на уборку улиц от снега несмотря на выходной день вышли 382 дорожных рабочих и 159 единиц специальной техники. Об этом сообщается на портале мэрии.

Техническое оснащение представлено 57 комбинированными дорожными машинами, 55 тракторными щетками, 6 самосвалами, 21 фронтальным погрузчиком, 12 МКСМ «Барсик».

По вопросам уборки снега можно обращаться как по телефонам районных администраций (они есть на портале KZN.RU), так и через сервис «Открытая Казань». О фактах несанкционированного складирования снега сообщения принимаются в Министерстве экологии республики.