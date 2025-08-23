news_header_top
Происшествия 23 августа 2025 12:23

Почти 40 поездов задерживаются после ночной атаки БПЛА в Ростовской области

38 поездов идут с опозданием из-за нарушения работы контактной сети после падения БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщили в РЖД.

«В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь – Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось. Благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки. Все поезда следуют по своим маршрутам. Из-за происшествия в настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут», – говорится в заявлении.

Минобороны сообщило, что всего над Ростовской областью ночью уничтожили четыре БПЛА.

