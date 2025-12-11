Почти 4 тыс. тонн гуманитарного груза отправили в зону СВО единороссы Татарстана

Начиная с февраля 2022-го по октябрь этого года татарстанское отделение «Единой России» направило на Донбасс более чем 3,8 тыс. тонн гуманитарного груза общей стоимостью около 320,6 млн рублей. Всего было отправлено 33 автоколонны в составе 247 автомашин. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения партии Фарид Мухаметшин.

«Отправка очередной, 34-й колонны, в ЛНР планируется завтра, 12 декабря. В дорогу проводим 10 фур с грузом общим весом около 150 тонн», – рассказал он на заседании Регионального совета первичных отделений ТРО «Единой России».

Мухаметшин добавил, что в преддверии Нового года для создания праздничного настроения единороссы подготовили подарки детям подшефных городов – Лисичанска и Рубежное. Самую большую активность в сборе этого гуманитарного груза проявили Альметьевский, Верхнеуслонский, Заинский, Елабужский, Сармановский и Тюлячинский районы, Казань и Набережные Челны, заметил он.

«Видим, какую поддержку оказывают простые жители, члены "первичек", муниципальный депутатский корпус семьям участников СВО. За 2,5 тыс. местных депутатов-единороссов закреплены почти 10,5 тыс. семей бойцов, в том числе и семьи погибших», – подчеркнул спикер парламента.

По его словам, семьям участников СВО оказывается самая разнообразная помощь – от доставки продуктов, дров, ремонта до проведения газа. «В это благое дело привлечены все депутаты Госдумы от Татарстана, члены партийной фракции в Государственном Совете республики», – заключил Мухаметшин.