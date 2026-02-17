Почти 4 млн тюльпанов перед отправкой в регионы проверили в Татарстане

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Семь образцов тюльпанов, отобранных от партий общим объемом 3,9 млн цветов, поступило в филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Продукция предназначалась для поставок по России с последующей реализацией в Казани, Набережных Челнах, Ульяновске, а также в республиках Башкортостан, Удмуртия и Чувашия.

Заявку на установление карантинного фитосанитарного состояния подало одно из тепличных хозяйств Татарстана, где были выращены тюльпаны.

Специалисты лаборатории провели гербологические и энтомологические исследования. По итогам испытаний карантинные объекты обнаружены не были.

Заместитель заведующего испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ульяна Полканова сообщила, что по результатам экспертиз заявителю выдали заключение о соответствии фитосанитарного состояния подкарантинной продукции установленным требованиям.