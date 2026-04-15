СВО 15 апреля 2026 12:32

Почти 3,5 тыс. участников СВО получили медпомощь в Казани за прошлый год

В прошлом году почти 3,5 тыс. участников СВО получили разностороннюю медицинскую помощь в Казани. Об этом сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Азат Абзалов на VII сессии Казгордумы.

«Для участников СВО и их семей в Казани проводят всестороннюю поддержку, в том числе медицинскую помощь. В прошлом году более 2,4 тыс. участников СВО получили амбулаторную помощь, 424 – помощь в стационаре, 134 человека прошли медицинскую реабилитацию, и 81 направлен на санаторно-курортное лечение», – перечислил Абзалов.

Он добавил, что в Казани также оказывают психотерапевтическую и медико-психологическую помощь, которую в прошлом году получили 34 и 345 участников СВО соответственно.

Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

14 апреля 2026
В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

14 апреля 2026
