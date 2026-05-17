Почти 300 тысяч татарстанцев присоединились к санитарному двухмесячнику

С 1 апреля в субботниках и средниках приняли участие 298 тысяч человек, сообщили в пресс-службе МЭПР РТ. Активисты и неравнодушные жители посадили более 100 тысяч деревьев и кустарников. Муниципальные образования вывезли около 231 тысячи куб. м отходов.

Согласно сообщению, природоохранные ведомства выявили 2 648 нарушений, из которых 991 – в части несанкционированных свалок. Уполномоченными органами составлено 1 615 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 3,9 млн рублей, объявлено 433 предостережения.

Министерством экологии совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения» продолжается работа по контролю санитарно-экологического состояния придорожных полос. Проведено 43 выезда во все районы Татарстана.

Предприятиями транспортного комплекса республики с полос отвода автомобильных дорог собрано 5 250 куб. м отходов. Задействовано 2 805 человек и 246 единиц спецтехники.

В рамках рейдов с сотрудниками РЖД экологи обследовали полосы отвода железной дороги на территории Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Лениногорска, Альметьевска, Зеленодольского, Высокогорского, Ютазинского, Тукаевского, Менделеевского и Заинского района. Всего зафиксировано 97 природоохранных нарушений.

Проведены также авиаобследования 14 районов Татарстана: Лаишевского, Высокогорского, Арского, Балтасинского, Атнинского, Тюлячинского, Рыбно-Слободского, Чистопольского, Нижнекамского, Заинского, Сармановского, Бугульминского, Лениногорского и Новошешминского.

Выявлять нарушения помогают и сами жители. С начала двухмесячника в экоприемную поступило 638 обращений. Из них 262 вопроса касались несанкционированного размещения отходов, 79 обращений – водных объектов. 69 сообщений пришли по атмосферному воздуху, а 228 относились к прочим вопросам. Всего с начала года поступило 1 257 обращений от татарстанцев.

Санитарный двухмесячник проводится по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Он продлится до 31 мая.