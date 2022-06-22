Почти 30 тыс. жителей Татарстана записались на вакцинацию через горячую линию по Covid-19

На сегодня с помощью горячей линии по вопросам, связанным с Covid-19, на вакцинацию от коронавируса записались 29 738 жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Записаться для получения прививки по единому номеру «122» можно было начиная с 14 января 2021 года. Сама горячая линия была запущена 25 ноября 2020 года.

На единый номер могут позвонить абоненты всех операторов связи и из любого населенного пункта Республики Татарстан. Всего на нее к сегодняшнему дню поступило 1 166 334 звонка.

С информацией о работе горячих линий можно ознакомиться на официальном сайте Минцифры РТ, отмечают в ведомстве.

По данным на 18 июня 2022 года, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане равняется 18,8%. Как следует из данных сайта стопкоронавирус.рф, в республике первым компонентом вакцины от Covid-19 привиты 2 526 672 человека. Обеими дозами вакцинированы 2 456 064 татарстанца.