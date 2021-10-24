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24 октября 2021  12:41

29 юных татарстанцев участвуют в окружном фестивале «Вернуть детство»

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В Башкортостане проходит окружной фестиваль по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство». От Татарстана в мероприятии принимают участие 29 детей, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. 

Всего участниками стали ребята из 14 регионов округа, среди них — воспитанники Мензелинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ, детского дома Приволжского района Казани; Альметьевского, Лениногорского, Нижнекамского, Елабужского и Чистопольского детских домов. 

Фестиваль объединил четыре конкурсных направления: окружную выставку «МастерОК», интеллектуально-развивающую игру «Ума палата», конкурс детского творчества «Звезды ДЕТСТВА» и спартакиаду «Спортивный Олимп Приволжья». Впервые за историю фестиваля конкурсные мероприятия транслируются в режиме онлайн на официальном сайте проекта фестивальдетства.рф. Кроме того, для юных гостей подготовлена интересная досуговая программа: посещение страусиной фермы, просмотр кино, экскурсия, дискотека. 

Сегодня состоятся торжественное закрытие фестиваля, награждение участников и гала-концерт победителей конкурса детского творчества «Звезды ДЕТСТВА».

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