Почти 3 тыс. выступлений согласовали уличные артисты Казани на платформе «Art-проспект»

За 2,5 месяца с момента запуска онлайн-платформы «Art-проспект» казанские уличные артисты согласовали 2,9 тыс. выступлений на городских площадках. Самой востребованной стала площадка у каменного компаса по ул.Баумана, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Всего на данный момент в сервисе зарегистрировались 232 музыканта, художника и актера, которые еженедельно бронируют площадки до 250 раз. Чаще всего артисты выступают в выходные дни.

Цифровую платформу «Art-проспект» запустили 17 мая, чтобы навести порядок с выступлениями уличных артистов. С помощью нее жители и гости Казани могут забронировать свое выступление на одной из 26 площадок города на три часа. Нелегалам грозит штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей.