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15 сентября 2021  03:15

Почти 3 млн россиян подали заявки на онлайн-голосование на думских выборах

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Почти 3 млн россиян записались на дистанционное голосование на выборах в Госдуму. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Два миллиона 100 тысяч и даже более — это Москва и около 700-800 тысяч — это другие субъекты Российской Федерации (где будет дистанционное голосование)», — рассказал Булаев в эфире канала «Россия 24». 

По его словам, на сегодня идет выверка списков: проверяющие уточняют, насколько обосновано включение того или иного человека, передает РИА Новости.

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