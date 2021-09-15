Почти 3 млн россиян подали заявки на онлайн-голосование на думских выборах

Почти 3 млн россиян записались на дистанционное голосование на выборах в Госдуму. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Два миллиона 100 тысяч и даже более — это Москва и около 700-800 тысяч — это другие субъекты Российской Федерации (где будет дистанционное голосование)», — рассказал Булаев в эфире канала «Россия 24».

По его словам, на сегодня идет выверка списков: проверяющие уточняют, насколько обосновано включение того или иного человека, передает РИА Новости.