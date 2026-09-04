Почти 25% покупателей автомобилей готовы приобрести авто через маркетплейс

Чуть больше 75% покупателей автомобилей в России пока не готовы рассмотреть покупку машины через маркетплейс, считая такую покупку слишком рискованной, однако почти 25% опрошенных готовы к приобретению при соблюдении определенных гарантий. Об этом сообщил руководитель стратегических проектов агентства «АВТОСТАТ» на онлайн-совещании агентства.

Из всех опрошенных людей 36,7% категорически против покупки автомобиля через маркетплейс, так как считают такие сделки слишком рискованными. Еще 36,6% не готовы купить машину, пока лично не увидят ее, не оценят салон и не проведут тест-драйв.

Полностью готовы приобрести автомобиль через маркетплейс 12,9% людей, но с условием, что будет гарантия возврата и прозрачная история автомобиля. Еще 10,8% готовы приобрести только новый автомобиль через официальных дилеров и с заводской гарантией.

А почти 1,5% опрошенных, напротив, согласны только на подержанные авто, но с условием, что маркетплейс предоставит независимую техническую экспертизу и юридические гарантии.