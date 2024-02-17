Почти 2,5 млрд выделено в 2023 году на модернизацию первичного звена здравоохранения РТ

В 2023 году финансирование регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане составило 2 487,88 млн рублей (из бюджета РФ – 1 989,68 млн руб., РТ – 498,2 млн руб.).

По данным Минздрава РТ, на эти средства в прошедшем году в республике построено 28 объектов. В том числе завершено строительство 25 ФАПов, двух поликлиник – в селе Осиново Зеленодольского района и филиала детской поликлиники в поселке Дербышки в Казани, начато строительство многопрофильной поликлиники в ЖК «Салават Купере».

Кроме того, в 2023 году проведен капитальный ремонт 117 зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

Также на сумму 867,82 млн рублей приобретено 1979 единиц медицинского оборудования для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для медорганизаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.

Приобретено три единицы автомобильного транспорта для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, чтобы доставлять пациентов в медицинские организации, медицинских работников – до места жительства пациентов, а также перевозить биологические материалы для исследований, доставлять лекарственные препараты жителям отдаленных районов.

Национальный проект «Здравоохранение» инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным. Основная цель региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» – оказание качественной и доступной медицинской помощи в комфортных условиях, в том числе для жителей малых населенных пунктов и отдаленных, труднодоступных уголков республики.