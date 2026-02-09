Почти 2,5 млрд рублей вернули челнинцам в виде налоговых вычетов

В 2025 году налоговая система Набережных Челнов продемонстрировала устойчивую работу. Об этом сообщила начальник управления финансов города Светлана Мулюкова. По ее словам, бюджет пополнился значительными суммами, при этом тысячи горожан получили право на налоговые льготы и отсрочки.

Одним из ключевых механизмов социальной поддержки остается возврат подоходного налога за расходы на социально значимые нужды – приобретение жилья, обучение, медицинские услуги и другие цели. В 2025 году налогоплательщикам возвращено 2 млрд 497 млн рублей ранее уплаченного налога, из них 686 млн рублей профинансированы за счет городской доли бюджета.

Существенный вклад в доходную часть бюджета обеспечили налоги на совокупный доход по упрощенной и патентной системам налогообложения. Их доля в структуре собственных доходов составила 12%. По итогам года собрано 1 млрд 521 млн рублей, плановые показатели выполнены в полном объеме.

Поступления по имущественным налогам достигли 827 млн рублей, в том числе налог на имущество физических лиц – 516 млн рублей, земельный налог – 311 млн рублей. Снижение поступлений по земельному налогу по сравнению с 2024 годом связано с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков.

При этом количество налогоплательщиков по имущественным налогам увеличилось на 9 162 человека. Более 4 тысяч жителей воспользовались льготами и отсрочками. Льготы предоставлялись участникам специальной военной операции и членам их семей, ветеранам боевых действий, пенсионерам и многодетным семьям. Отсрочку получили налогоплательщики с суммой платежа менее 300 рублей.

Прочие налоговые доходы составили 338 млн рублей. Неналоговые доходы заняли 11% в структуре собственных доходов бюджета и достигли 1 млрд 368 млн рублей, что на 245 млн рублей больше показателя прошлого года. Основным источником неналоговых поступлений стали арендные платежи за землю – в 2025 году они принесли в бюджет около 845 млн рублей.