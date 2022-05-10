Почти 22 тысячи жителей Бугульмы остались без холодной воды из-за порыва трубы

Поздним вечером вторника появилась информация о том, что в Бугульме произошла коммунальная авария. Там на улице Михаила Калинина порвало трубу диаметром 400 мм. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, случилось это в 22.20.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На время проведения аварийных работ без холодной воды остались жители 254 многоквартирных и 50 частных домов, в которых живут 21 978 человек.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Также холодная вода отсуствует в 10 школах, 15 детских садах, инфекционной больнице, санатории и профилактории на улицах Ленина, Комсомольская, Советская, Калинина, Октябрьская, Вахитова, Циолковского.

По заявкам людей организован подвоз воды.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Бригада «Бугульма-Водоканал» ликвидирует аварию и ведет восстановительные работы. Закончить планируют к 4 часам утра среды, 11 мая.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ







