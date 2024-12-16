Почти 215 тысяч детей и молодых людей РТ обеспечили отдыхом и оздоровлением в 2024-м

В Татарстане подвели итоги оздоровительной кампании 2024 года. Мероприятие прошло в спортивно-оздоровительном центре «Ялта – Зай» Заинского района. Семинар объединил 160 участников из 40 муниципальных образований Республики Татарстан.

Как сообщает Минмолодежи РТ, в пленарном заседании принял участие руководитель Центра содействия развитию сферы отдыха и оздоровления детей Минпросвещения РФ Андрей Базилевский. В своем докладе он дал положительную оценку работе республики в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи, отмечая хорошую инфраструктуру и экспертность Татарстана.

«После того, что я увидел за один день пребывания в республике, по моим ощущениям, Татарстан должен быть на первом месте по всем направлениям федерального мониторинга. Так, республика вот уже который год показывает высокий уровень охвата детей стационарным отдыхом», – сказал Базилевский.

Также федеральный гость дал рекомендации по увеличению количества лагерей дневного пребывания на базе молодежных учреждений. Отметим, что в этом году впервые в Татарстане в экспериментальном режиме были организованы детские дневные смены в Азнакаевском молодежном центре и на базе Центра культурного развития в Зеленодольске. На следующий год планируется открыть такие лагеря в 10 районах.

Замминистра по делам молодёжи РТ Денис Лулаков, подводя итоги оздоровительной кампании 2024 года, обозначил увеличение охвата детей, отдохнувших в детских лагерях всех видов, почти на 6 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. Ежегодно отдыхом охвачены разные категории – дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с ОВЗ, из семей СВО и другие категории. При этом одним из приоритетных направлений обозначил развитие палаточных лагерей, которые так же могут быть организованы и при стационарных лагерях.

«Еще одно важное и новое направление – это лагеря-спутники. На сегодняшний день в четырех муниципальных образованиях уже установлены 50 палаток типа сафари-тент на деревянных настилах – так называемые кемпинги. Экономически это очень эффективно и не требует больших ресурсов, при этом общий охват детей в палаточных лагерях-спутниках увеличился на 800 человек», - подчеркнул замминистра.

В рамках семинара руководители и ответственные специалисты за детский отдых обсудили ряд тем, касающиеся гражданско-патриотического воспитания детей в условиях реализации лагерных смен; развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления; изменения в нормативном сопровождении, планируемый бюджет сферы отдыха детей в Татарстане на 2025 год; федеральные и региональные мониторинги; продвижение детских оздоровительных лагерей в медиапространстве; организация отдыха детей на Черноморском побережье; участие общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в реализации смен и многие другие вопросы.

Для участников прошли мастер-классы, круглые столы, где делились опытом работы республиканские и городские организации отдыха. Были созданы две рабочие группы, которые на протяжении двух дней прорабатывали следующие направления:

- Разработка концепции развития инфраструктуры детского лагеря на примере лагеря «Чайка» Республиканского центра «Лето»;

- Продвижение детских оздоровительных лагерей в медиапространстве.

В завершении работы групп представлены рекомендации и проекты по развитию в следующем году.

фото: Минмолодежи РТ