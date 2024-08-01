Почти 200 юных татарстанцев отправились на смену в лагерь в Анапе

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

196 юных татарстанцев отправились в Анапу на смену в детский оздоровительный лагерь «Витязево», которая пройдет с 31 июля по 20 августа. Для ребят будут организованы мастер-классы, тренинги, игры, вечерние мероприятия, спортивные события, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Подростки смогут развить навыки коммуникации и работы в команде — совместно с педагогами и вожатыми они в отрядах будут создавать творческие номера, в процессе которых смогут раскрыть внутренний потенциал.

«Это моя первая поездка в лагерь, очень волнуюсь, но с нетерпением жду прибытия в Анапу. Уже готова к прохождению образовательной программы и знакомству с отрядом, но больше всего хочется искупаться в море», — поделилась ожиданиями Азалия Шатирова из Казани.

В четырех лагерях Краснодарского края и Крыма за июнь и июль успели отдохнуть более 3,5 тыс. детей и подростков из Татарстана. Организацией отдыха на черноморском побережье занимается подведомственное учреждение Минмолодёжи РТ — Республиканский центр «Черноморец».