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Почти 200 ветеранов Великой Отечественной в Татарстане получили выплату ко Дню Победы
В апреле татарстанское отделение Социального фонда России выплатило вместе с пенсией по 10 тыс. рублей 194 участникам Великой Отечественной войны. Ежегодная выплата приурочена ко Дню Победы и производится по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года, отметили в пресс-службе фонда.
«Такая адресная поддержка важна и значима не только для ветеранов, но и для нас. Она позволяет в очередной раз выразить благодарность нашим землякам за их подвиги и самоотверженный труд в те сложные для нашей страны времена, и сказать им, что никто не забыт, и ничто не забыто», — отметил управляющий Отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин.
Выплаты производятся в проактивном режиме — на основе имеющихся у татарстанского отделения фонда данных. Благодаря этому ветеранам, их близким или представителям не понадобилось самостоятельно подавать какие-либо заявления.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Соцфонда по РТ, в прошлом году аналогичную выплату получили около 300 ветеранов.
«Самое большое количество получателей выплаты в этом году проживает в Советском (15 человек), Приволжском и Ново-Савиновском районах Казани (по 13 человек), а также в Набережных Челнах (15 человек) и в Нижнекамском районе (11 человек)», — уточнили в пресс-службе.
UPD: добавлен комментарий пресс-службы отделения Социального фонда России по Татарстану
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