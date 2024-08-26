Почти 200 СНТ Татарстана попали в программу социальной догазификации

Появился перечень из 196 садоводческих товариществ, попавших в программу социальной догазификации в Татарстане. Об этом сообщает Управление Росреестра по республике.

Эксперт ведомства Алсу Сафина отметила, что для включения в программу СНТ должны располагаться в границах населенного пункта, а в Едином госреестре недвижимости должно быть зарегистрировано право собственности физлица на земельный участок и жилой дом. Населенный пункт должен быть газифицирован, или программа газификации предусматривает строительство газовых сетей до границ СНТ в текущем году. План-график работ утверждают региональные органы власти.

Заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина ведомство разместило на официальном сайте ответы на часто задаваемые вопросы, посвященные газификации.

«Мы собрали самые популярные из них и подготовили подробные ответы. Доступная информация сделает процесс догазификации быстрым и максимально понятным для жителей», — объяснил статс-секретарь.

Так, к примеру, на сайте можно узнать об условиях бесплатной газификации и подключения дома к газораспределительным сетям, о сроках и графиках догазификации, как оформить права на жилой дом и садовый участок, установить границы участка общего назначения и добиться проведения комплексных кадастровых работ территорий СНТ.

По данным Росреестра, под действие программы социальной газификации смогут попасть около 1,5 млн домовладений садоводов, из них в Татарстане — порядка 16,5 тысячи.

С полным списком вошедших в программу СНТ можно ознакомиться на сайте управления.