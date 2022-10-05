Почти 200 компаний из Татарстана уже включились в нацпроект «Производительность труда»

186 компаний из Татарстана уже присоединились к национальному проекту «Производительность труда». Объем финансирования в этом году составил 88 млн рублей.

Одним из сервисов, доступных участникам нацпроекта, стала платформа решений, которые позволят бесплатно и быстро определить уровень цифровой зрелости предприятия, посоветоваться с экспертами и повысить эффективность работы. Благодаря ему владельцам компаний не понадобится нанимать дополнительных специалистов и создавать собственные мощности, чтобы приступить к цифровизации предприятия.

Ожидается, что к концу 2024 года число российских компаний — участниц программы достигнет 4 тыс.

Сервис поможет автоматизировать процессы и повысить эффективность производства, логистики, IT, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. Кроме того, можно воспользоваться сервисом предварительного отбора поставщиков, получить помощь при закупке ПО и оформлении заявки на софинансирование, субсидии и грант.

«Главная задача эффективность.рф — сделать доступнее отечественное промышленное и инженерное ПО для российских предприятий. Речь идет не только о цене, но и о снижении зависимости от редких IT-компетенций сотрудников предприятий и сокращении сроков внедрения этого ПО», — объяснил гендиректор АНО «Цифровые технологии производительности» Павел Христенко.

Напомним, что национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.