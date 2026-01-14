Почти 200 детей из Татарстана встретили Новый год на побережье Чёрного моря

Фото предоставлено организатором

На побережье Чёрного моря в молодежном центре «Сәләт – Ак Барс» завершилась новогодняя профильная смена «Офык. Кышлау». С 27 декабря по 7 января участниками смены стали 240 ребят из Татарстана, Крыма, Краснодара, Москвы и Уфы.

Этой зимой Крым удивил обильным снегом – впервые за 15 лет побережье укрыло настоящее зимнее чудо, что превратило лагерь в живую новогоднюю декорацию.

Фото предоставлено организатором

Программа смены отличалась насыщенностью и инновационностью. Впервые была внедрена система формирования отрядов по возрасту, что позволило организаторам учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Образовательный блок включал занятия по графическому дизайну, театральному искусству, английскому и китайскому языкам, а также скалодром и творческую лабораторию современного рукоделия.

Большой популярностью пользовались тематические мастер-классы: создание авторских елочных игрушек, аквагрим, основы продвижения в социальных сетях. Особое внимание уделялось оздоровлению: каждое утро начиналось с дыхательной гимнастики на свежем морском воздухе.

Фото предоставлено организатором

Директор лагеря Кира Маслова отметила, что эта новогодняя смена выдалась по-настоящему сказочной и незабываемой.

«В этот раз вожатые приготовили для участников особенную вечернюю программу, полную сюрпризов и душевного тепла. Все дети были в полном восторге и не раз сказали о том, что это была самая душевная и самая теплая смена, несмотря на зимнюю погоду. Видеть сияющие глаза ребят – лучшая награда для нашей команды», – поделилась она.

Фото предоставлено организатором

Молодежный центр «Сәләт – Ак Барс» является круглогодичным образовательным и оздоровительным центром, подведомственным Министерству по делам молодежи Республики Татарстан. База лагеря открыта с 5 июля 2022 года в поселке Форос при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Центр анонсировал весеннюю профильную смену «Офык. Язмыш», которая пройдет с 28 марта по 4 апреля. Талантливые дети из Татарстана смогут провести весенние каникулы в атмосфере дружбы, творчества, лидерства и подготовки к экзаменам.