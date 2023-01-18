Почти 20 тысяч жителей Азнакаево остались без тепла из-за аварии на трубопроводе

Сегодня вечером в Азнакаево произошел порыв на коллекторе котлов центральной котельной. В результате случившегося без теплоснабжения остались 186 многоквартирных жилых жомов, в которых проживают более 19 тысяч людей, в том числе свыше 5 тысяч детей, а также восемь школ, 16 детских садов, больница и санаторий.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, порыв произошел на трубопроводе коллектора диаметром 400 мм. Система с пониженной температурой теплоносителя продолжает работать при помощи одного насоса.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В школах и детских садах закончены занятия, детей в них нет. В санатории также нет людей, он работает в дневном режиме. В больнице находятся пять человек в реанимации, медучреждение отапливается электрообогревателями.

На месте аварии проводятся восстановительные работы. Бригада вырезала часть металлической трубы коллектора, в настоящее время проводятся сварочные работы. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения – сегодня в полночь.