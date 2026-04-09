Почти 20 тыс. детей отдохнули в лагерях на весенних каникулах в Татарстане

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Итоги весенней оздоровительной кампании 2026 года подвели в Татарстане. По данным пресс-службы республиканского Министерства по делам молодежи, с 27 марта по 5 апреля отдых и оздоровление прошли 19 747 детей.

Кампания охватила 298 учреждений в 24 муниципальных образованиях республики, а также два лагеря за ее пределами – детский оздоровительный лагерь «Илеть» в Марий Эл и молодежный центр «Сэлэт-Ак Барс» в Крыму.

В период каникул для детей организовали разнообразные программы: творческие мастерские, художественные и музыкальные студии, спортивные секции и научные кружки. Такой формат позволил каждому выбрать занятия по интересам и провести время с пользой. Отдельную роль в системе отдыха продолжают играть круглогодичные лагеря, где дети могут активно проводить каникулы в течение всего года.

Особое внимание уделили поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках кампании отдых обеспечили 1 544 детям из семей мобилизованных, а также 154 детям, находящимся в сложных жизненных условиях.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил, что кампания прошла на высоком уровне. По его словам, удалось организовать отдых для значительного числа детей, включая тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Он уточнил, что в программе участвовали 47 стационарных лагерей, где отдохнули 6 074 ребенка, и 251 пришкольный лагерь дневного пребывания, которые посетили 13 673 ребенка. Кроме того, 109 детей провели смену на море: она проходила с 28 марта по 4 апреля, а в Татарстан они вернулись в ночь с 6 на 7 апреля.

Директор республиканского центра «Лето» Нина Шимина отметила значимость круглогодичных площадок. Она рассказала, что в системе центра работают два лагеря – «Добрый» и «Мирас-Наследие», где весной отдохнули 274 ребенка.

Для участников подготовили различные программы: в «Мирас-Наследии» смена традиционно прошла с участием скаутов Татарстана, а в лагере «Добрый» дети не только изучали проект «Добрый Татарстан», но и на практике знакомились с ним. По ее словам, работа по улучшению условий детского отдыха будет продолжена, чтобы как можно больше детей могло проводить каникулы с пользой и интересом.

Организация детского отдыха и создание условий для всестороннего развития детей соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».