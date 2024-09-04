Почти 2 тыс. участников «Лиги Форума» посетили лекции Российского общества «Знание»

В Татарстане завершился Студенческий образовательный форум «Лига Форум», проходивший при поддержке Российского общества «Знание». Участников посетили лекции треков Знание.Наука и Знание.Карьера.

«Мы гордимся тем, что «Лига Форум» стал площадкой, где молодые люди могут получить уникальные знания и опыт от ведущих экспертов и спикеров страны. Благодаря поддержке Российского общества "Знание", мы смогли предложить участникам Форума насыщенную образовательную программу, включающую более 50 лекций от профессионалов из различных областей. Это важный шаг в развитии нашей молодежи, их карьеры и научных достижений», — отметила Первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Галиева-Мустафина.

Заместитель председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Лариса Сулима провела образовательную сессию «Секреты организации успешного события: команда, задачи, процессы, результат» и рассказала о своем опыте работы заместителем генерального директора по региональному взаимодействию Всемирного фестиваля молодёжи. Советник генерального директора головной организации ГК «Роскосмос» Тимербулат Самерханов поделился с ребятами навыками, которые помогут построить карьеру в текущих условиях. Генеральный директор АНО «Лаборатория медиа» Сергей Косенчук рассказал студентам об актуальных инструментах планирования карьеры, эффективных маркетинговых инструментах и научил создавать успешный продукт. Руководитель проекта «Команда ПРОФИ» Дмитрий Машин научил студентов, как совмещать работу и учебу.

Спикерами Российского общества «Знание» в рамках трека Знание.Наука стали лучшие исследователи и молодые ученые Республики Татарстан.

Доктор технических наук, экс-сотрудник миссий ООН Константин Гнидко объяснил, что такое когнитивные войны и как не стать жертвой манипуляций сознанием, и рассказал о подходах к моделированию сознания.

«Несмотря на многолетнюю работу в сфере науки и высшего образования, участие в мероприятии «Лига Форум» в качестве лектора Российского общества «Знание» стало для меня новым опытом. Тема выступления — одна из интереснейших фундаментальных проблем современной науки, требующих интеграции и синергии гуманитарных и технических наук. При этом формат мероприятия, объединивший и «физиков» и «лириков», позволил уйти от сухой академической лекции и провести живую дискуссию. Считаю, что главная цель – пробудить у начинающих ученых интерес к изучению окружающего мира, указать им самые интересные, не истоптанные тропинки на этом пути – была достигнута», — пояснил лектор.

Научный сотрудник Казанского (Приволжского) федерального университета Искандер Вахитов рассказал о научной деятельности в вузах. Начальник отдела экспериментальных лабораторных исследований Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Марат Ремеев провел лекцию на тему «Природные богатства России: разведка и добыча полезных ископаемых».

Напомним, участие в работе форума приняли студенты из 17 муниципальных районов Татарстана и различных городов России, среди которых Москва, Донецк, Белгород, Калининград, Магадан, Владикавказ и другие.