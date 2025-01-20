Почти 2 тыс татарстанцев привлекли к ответственности за нарушение правил оборота оружия

Фото: пресс-служба Росгвардии

Почти две тысячи татарстанцев привлекли к ответственности за нарушение правил оборота оружия за прошлый год. Об этом сообщили на итоговой коллегии Росгвардии.

«Под контролем сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы состоит 397 частных охранных предприятий и 39 тысяч владельцев оружия, на руках у которых находится свыше 73 тысяч единиц огнестрельного оружия», – отметили на итоговой коллегии.

За нарушение правил оборота оружия у татарстанцев изъяли 702 единицы огнестрельного оружия и около тысячи патронов.

С начала учебного года росгвардейцы проверили 304 учебных заведения, где выявили более 150 нарушений.