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Почти 2 тыс татарстанцев привлекли к ответственности за нарушение правил оборота оружия
Почти две тысячи татарстанцев привлекли к ответственности за нарушение правил оборота оружия за прошлый год. Об этом сообщили на итоговой коллегии Росгвардии.
«Под контролем сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы состоит 397 частных охранных предприятий и 39 тысяч владельцев оружия, на руках у которых находится свыше 73 тысяч единиц огнестрельного оружия», – отметили на итоговой коллегии.
За нарушение правил оборота оружия у татарстанцев изъяли 702 единицы огнестрельного оружия и около тысячи патронов.
С начала учебного года росгвардейцы проверили 304 учебных заведения, где выявили более 150 нарушений.
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