Общество 9 августа 2025 07:30

Почти 2 тыс. многодетных семей Татарстана получили земельные участки в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За последние четыре года многодетным семьям Татарстана предоставили свыше 10 тыс. участков. Причем почти 2 тыс. из них – за первые семь месяцев 2025 года, следует из данных Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана.

Программа предоставления земельных участков в республике действует с конца 2012 года. За это время более 72 тыс. семей подали заявление на получение земли, и более 72% из них уже получили свои участки.

Право на землю имеют многодетные семьи, в которых трое и более детей. При этом семья должна проживать на территории муниципалитета не менее пяти лет и нуждаться в улучшении жилищных условий – то есть на каждого члена семьи приходится от 12 до 18 кв. метров жилья. Также семья может подать заявление на землю, если одному из детей до 23 лет, и он учится очно.

