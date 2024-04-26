Почти 2 тыс. человек захотели стать волонтерами на KazanForum

1,8 тыс. человек подали заявки для участия в волонтерской программе Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum». Напомним, о старте набора объявили еще 5 февраля этого года.

Уточняется, что за минувшие с того периода почти три месяца в оргкомитет поступали заявки не только от россиян, но и от 144 иностранцев, живущих в Казани. Среди таких: представители Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бангладеш, Болгарии, Великобритании, Ганы, Конго и других стран, пишет ТАСС.

Отметим, что во время проведения KazanForum волонтеры должны будут встречать официальные делегации, работать на информационных стойках и помогать ориентироваться гостям.

Замгендиректора АНО «Дирекция спортивных и соцпроектов» Александр Карпов подчеркнул, что от того, какие впечатления оставят волонтеры у участников KazanForum, зависит общее впечатление о Казани.

По его словам, с потенциальными волонтерами проводят подробную беседу. Кандидат должен достаточно хорошо владеть иностранными языками, навыками эффективной коммуникации, чтобы принять решение об отборе в команду, а также знать историю мероприятия, действующих лиц и объекты проведения.

Регистрация для участия открыта на официальном сайте мероприятия.