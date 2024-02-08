Почти 2 млн заявлений подали россияне об участии в голосовании на выборах Президента РФ

По данным от 8 февраля граждане России подали около 1 880 000 заявлений об участии в голосовании на выборах Президента РФ.

Как сообщили в ЦИК России, 1 450 000 заявлений было подано на участие в ДЭГ, а остальные 430 000 – о голосовании по месту нахождения.

В избирательной комиссии напомнили, что заявления будут приниматься до 11 марта 2024.

Также Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей по финансовым вопросам и доверенных лиц кандидата на должность главы государства Николая Харитонова, доверенных лиц КПРФ, доверенных лиц кандидата Леонида Слуцкого и уполномоченных представителей партий ЛДПР и «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Помимо этого, Харитонов назначил Ирину Мозгову членом ЦИК России с правом совещательного голоса.

