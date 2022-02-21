Почти 18 тыс. татарстанцев оценили работу органов местного самоуправления

Татарстанцам предложили оценить работу руководителей органов местного самоуправления и организаций, оказывающих услуги населению, за 2021 год. В опросе приняли участие 17,8 тыс. человек.

Большинство респондентов проживает в республике более 10 лет (85%). Больше всего в опросе принимали участие представители среднего возраста (71%) и молодежи (25%). 83% участников — это женщины.

Так, транспортным обслуживанием больше всех довольны жители Апастовского (76%), Атнинского (74%), Сабинского (72%), Новошешминского (73%), Тюлячинского (71%) районов, состоянием автодорог — Сабинского (94%), Кайбицкого (85%), Алексеевского (78%), Алькеевского (78%) и Апастовского (78%) районов.

Высокие оценки по качеству электроэнергии получили Кайбицкий и Нурлатский районы (99%), по качеству газоснабжения — Нурлатский (100%), по качеству теплоснабжения — Апастовский (96%).

Наибольшая удовлетворенность организацией водоснабжения (82%) и водоотведения (85%) зафиксирована в Набережных Челнах.

Минэкономики РТ приглашает принять участие в опросе за 2022 год. Его можно пройти на портале государственных и муниципальных услуг РТ.