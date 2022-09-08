Почти 18 тыс. семей Татарстана строят квартиры с использованием эскроу-счетов

Почти 18 тыс. семей Татарстана разместили на эскроу-счетах свыше 77 млрд рублей на строительство квартир. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по РТ.

При этом с момента внедрения механизма эскроу-счетов, с середины 2019 года, более 20 тыс. квартир уже сданы в эксплуатацию, а застройщикам с соответствующих счетов перечислено 78 млрд рублей.

Показатели рынка проектного финансирования долевого жилищного строительства в июле 2022 года в Татарстане продолжили расти. В частности, объем средств на счетах эскроу за семь месяцев текущего года вырос на 27%.

«Размещенные по состоянию на 1 августа на эскроу-счетах средства обеспечивали финансирование проектов жилищного строительства на 250,5 млрд рублей», — заметил управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин.

Специалист напомнил, что главное преимущество договоров эскроу — это безопасность граждан, потому что строительная компания получит деньги покупателей только после завершения строительства дома.

«До этого средства граждан хранятся на специальном счете в банке. Закон защищает такие сбережения: сумма до 10 млн рублей на счете застрахована государством. Применение механизма эскроу-счетов при участии граждан стало обязательным с 1 июля 2019 года для исключения случаев обмана дольщиков», — подытожил Шарифуллин.