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Общество 28 сентября 2023 22:12

Почти 17 тысяч жительниц Татарстана досрочно вышли на пенсию

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По данным Отделения Социального фонда по РТ, около 17 тыс. многодетных матерей Татарстана воспользовались возможностью досрочно выйти на пенсию.

Матери пятерых и более детей получают право на страховую пенсию в 50 лет. Если у женщины трое или четверо детей, то пенсионный возраст наступает для них в 56 и 57 лет соответственно.

Для этого необходимо иметь 15 лет трудового стажа и 23,4 пенсионных коэффициента. Также среди требований – воспитание детей в возрасте до восьми лет и отсутствие факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.

На портале госуслуг есть актуальная информация о стаже человека и количестве его пенсионных коэффициентов.

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