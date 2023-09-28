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Почти 17 тысяч жительниц Татарстана досрочно вышли на пенсию
По данным Отделения Социального фонда по РТ, около 17 тыс. многодетных матерей Татарстана воспользовались возможностью досрочно выйти на пенсию.
Матери пятерых и более детей получают право на страховую пенсию в 50 лет. Если у женщины трое или четверо детей, то пенсионный возраст наступает для них в 56 и 57 лет соответственно.
Для этого необходимо иметь 15 лет трудового стажа и 23,4 пенсионных коэффициента. Также среди требований – воспитание детей в возрасте до восьми лет и отсутствие факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.
На портале госуслуг есть актуальная информация о стаже человека и количестве его пенсионных коэффициентов.
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