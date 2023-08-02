Почти 16 тыс. татарстанцев ищут услуги профориентации на портале «Работа России»

Через портал «Работа России» жители Татарстана подали порядка 54 тыс. заявлений (по данным на 1 августа). Из них за помощью в поиске работы обратились 33 тыс. 327 человек. Одной из самых популярных у татарстанцев услуг стала помощь в профессиональной ориентации – на нее поступило 15 тыс. 823 заявки, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

На общественные работы записались 1244 человека, еще 1848 татарстанцев изъявили желание получить услуги психологической поддержки безработных. Еще 1 812 человек оставили на портале онлайн-заявку на получение услуг по социальной адаптации безработных граждан.

На сегодня работодатели республики опубликовали на цифровой платформе 33 тыс. 554 вакансии. Так, порядка 6,9 тыс. рабочих мест свободно на производстве (20,7%), 2,8 тыс. рабочих мест – в сферах строительства и недвижимости (8,3%). Еще порядка 2 тыс. вакансий размещено в сфере транспорта (5,8%), 1,8 тыс. – в сфере здравоохранения (5,2% от общего числа) и так далее.

Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,18, безработных, судя по данным ведомства, насчитывается 6101 человек.