Общество 27 февраля 2026 10:04

Почти 16% туристов после поездки в Казань задумываются о переезде

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почти 16% туристов после поездки в Казань задумываются о переезде в столицу Татарстана. Такие данные приводят сервисы «Яндекс Путешествия» и «Яндекс Недвижимость» по итогам совместного исследования. Документ есть в распоряжении «Татар-информа».

Согласно опросу, 89% россиян после визита в другой город хотели бы остаться там подольше. Половина респондентов рассматривает вариант временного проживания, а 40% задумываются о переезде насовсем. В числе городов, которые чаще всего вдохновляют на смену места жительства, – Сочи (39%), Санкт-Петербург (38%), Москва (29%), Краснодар (25%) и Казань (15,9%).

При этом Татарстан демонстрирует высокий интерес со стороны потенциальных покупателей жилья. Так, доля внешнего спроса – просмотров объявлений из других регионов – в республике составляет 33%. Иными словами, каждый третий интерес к покупке жилья в РТ проявляют жители других субъектов страны.

Чаще всего недвижимость в Казани и республике рассматривают жители Москвы и Подмосковья, Башкирии, Нижегородской и Самарской областей, а также Удмуртии – суммарно на них приходится около 20% всех просмотров.

Аналитики отмечают, что помимо впечатлений от путешествий на решение о переезде влияют более доступная стоимость недвижимости в регионах, инвестиционная привлекательность, климат и возможности для карьеры и образования. Особенно значим этот фактор для городов-миллионников, к числу которых относится и Казань.

«Как показывает опыт последних лет, внутренняя мобильность в России ускоряется. Это стало особенно заметно после глобального тренда на удаленный формат занятости. Стимулом к переезду помимо впечатлений после туристической поездки могут стать более низкая стоимость недвижимости в другом регионе и ее растущая инвестиционная привлекательность <…> Вдохновляют на переезд возможности для развития карьеры и образования – особенно важным этот фактор является при выборе городов-миллионников или мегаполисов», – отметил коммерческий директор платформы о недвижимости Евгений Белокуров.

#Туризм #рынок недвижимости
