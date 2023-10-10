Почти 150 тыс. детей из Татарстана отдохнули в лагерях за лето 2023 года

Летом этого года в детских оздоровительных лагерях отдохнули порядка 148 тыс. ребят из Татарстана, что составляет 91% от заданного плана. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Дети отдыхали в 131 загородном стационарном лагере с общим охватом более 70 тыс. человек, в том числе 12 санаторно-курортных организаций отдыха с лечением по линии Министерства здравоохранения с охватом порядка 3,5 тыс. человек и четырех лагерей, расположенных на Черноморском побережье с общим охватом почти 5 тыс. человек», – заявил министр.

Он добавил, что также в течение лета в Татарстане работали 46 лагерей палаточного типа с общим охватом около 10 тыс. человек и 1 377 лагеря дневного пребывания, лагерей труда и отдыха с общим охватом порядка 70 тыс. человек по линии Министерства образования и науки РТ.

«Продолжительность смен в зависимости от типа лагеря составляла от 7 дней до 21 дня. Бюджетная стоимость путевок варьировалась от 6 350 до 22 172 рублей за смену в лагере с профильными программами и тематической направленностью. Родительский взнос в зависимости от вида и продолжительности отдыха составил от 3,3 до 14 тыс. рублей», – доложил Садыков.