Почти 150 безработных татарстанцев начали обучаться востребованным профессиям

В настоящее время 149 безработных жителей Татарстана проходят обучение по программе «Содействие занятости населения». Учеба организована кадровым центром «Работа России» по востребованным направлениям, сообщает пресс-служба кадрового центра «Работа в России» в РТ.

«В числе популярных специальностей – водитель погрузчика, водитель категории „B“ и „C“, логистик, специалист в сфере закупок, оператор ЭВМ, повар, кондитер, флорист и другие. Отдельное внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей, сейчас обучение проходят пять участников СВО и два члена их семей», – рассказали в пресс-службе.

Еще 57 жителей республики заключили договоры на обучение и в ближайшее время приступят к занятиям. Пять человек завершили подготовку по программе «Специалист в сфере закупок».

«Мы видим устойчивый рост интереса к программам обучения. Люди выбирают практичные профессии, которые позволяют быстро выйти на рынок труда. Наша задача – дать им этот шанс и сопровождать на каждом этапе», – отметил директор кадрового центра «Работа России» в РТ Тимур Муллин.

Обучающие программы доступны для безработных граждан, а также для ветеранов боевых действий и членов семей погибших участников СВО. Продолжительность обучения составляет от 40 до 400 академических часов – в зависимости от выбранной специальности. По итогам выдается диплом, удостоверение или свидетельство о профессии.

Новые группы по направлениям «Мастер по наращиванию ресниц», «Мастер маникюра, педикюра» и «Флорист» стартуют 15 июня 2026 года. Это одни из самых популярных программ у тех, кто хочет быстро освоить новую сферу и начать работать.