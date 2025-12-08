Почти 146 тысяч жителей Казани прошли диспансеризацию с начала года

В столице Татарстана за первые 10 месяцев 2025 года диспансеризацию прошли 145,8 тысяч человек, что составляет 71,3% от годового плана. Наименьшие показатели – у Вахитовского района (51,9%), Кировского (56,1%) и Московского (63,7%). Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Ильнур Халфиев на деловом понедельнике.

С начала года выявлено 1181 подозрение на онкопатологию, подтверждено 289 случаев злокачественных новообразований. Зарегистрировано 74,2 тысячи случаев заболеваний, из них 13,7 тысяч – впервые.

Наиболее распространенные болезни: сердечно‑сосудистые (38,5%), эндокринные (21,6%), пищеварительные (12,8%), мочеполовой системы (8,2%).

По словам начальника горздрава, активнее всего обследуются казанцы старше 60 лет – охват 78,8%, а также молодежь 21–36 лет – охват 82%.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал усилить информирование населения о диспансеризации.

«Здоровье – все, что у нас есть. Прошу сделать все, чтобы казанцы были своевременно оповещены, и было охвачено как можно больше населения, подлежащего диспансеризации», – заключил градоначальник.