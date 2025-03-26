Почти 140 российских вузов увеличило квоты для участников СВО
Почти 140 российских университетов выделили для участников специальной военной операции больше бюджетных мест, чем было запланировано. Об этом сообщает «РИА Новости», приводя материалы к отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.
По установленным правилам, не менее 10% от общего количества бюджетных мест в вузах должно быть отдано участникам СВО и их детям. Однако 138 учебных заведений увеличили эту квоту сверх установленного минимума.
В 2024 году в университеты поступили около 12,5 тысяч участников СВО и их детей, а более тысячи студентов из этой категории смогли перейти с платного обучения на бюджетное.