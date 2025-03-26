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Общество 26 марта 2025 20:16

Почти 140 российских вузов увеличило квоты для участников СВО

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Почти 140 российских университетов выделили для участников специальной военной операции больше бюджетных мест, чем было запланировано. Об этом сообщает «РИА Новости», приводя материалы к отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.

По установленным правилам, не менее 10% от общего количества бюджетных мест в вузах должно быть отдано участникам СВО и их детям. Однако 138 учебных заведений увеличили эту квоту сверх установленного минимума.

В 2024 году в университеты поступили около 12,5 тысяч участников СВО и их детей, а более тысячи студентов из этой категории смогли перейти с платного обучения на бюджетное.

#СВО #вузы #бюджетные места
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