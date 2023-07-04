Почти 14 тысяч жертвенных животных было забито в Татарстане в Курбан-байрам

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В Татарстане в дни празднования Курбан-байрама было принесено в жертву 13 тысяч 806 голов скота, в том числе 5812 – в Казани. Такие итоги праздника приводит сегодня Духовное управление мусульман РТ.

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ принес в жертву 255 овец и 3 коровы, было роздано нуждающимся и отправлено на дальнейшие благотворительные проекты свыше четырех тонн жертвенного мяса. В дни Курбан-байрама нуждающимся раздали 1,5 тонны мяса, 300 кг отправили в четыре социальных учреждения Татарстана.

Оставшуюся часть мяса фонд «Закят» направил на хранение в холодильники. В течение года планируется использовать его в приготовлении благотворительных обедов для бездомных, малоимущих, одиноких пожилых, ветеранов и других нуждающихся.