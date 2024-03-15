Почти 14 тысяч татарстанцев окажутся в зоне подтопления паводком при неудачном сценарии

При неблагоприятном сценарии развития сильного половодья в зону подтопления могут попасть 220 населенных пунктов Татарстана, в которых проживает 13,6 тысяч человек. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Доме Правительства Татарстана рассказал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Созданной группировке сил и средств поручено быть в повышенной готовности в соответствии с существующими нормативами. Всем районам при усилении паводка нужно будет перейти в режим повышенной готовности, а в случае начала подтопления – переходить к режиму чрезвычайной ситуации», – сказал он.