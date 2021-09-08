Почти 130 предприятий РТ стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

В национальный проект «Производительность труда» уже вступило 128 татарстанских предприятий различных отраслей экономики, а к концу 2024 года планируются привлечь 249 предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

Отмечается, что наиболее успешные проекты имеют значительные результаты с экономическим эффектом до 100 млн рублей в год.

Недавно к списку участников проекта в регионе присоединились ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-П», которое производит применяемые в медицинских целях материалы и одежду; производственно-строительная компания ООО «КИТ Строй»; торговое предприятие ООО «Арслан»; ООО «Преттль-НК», производящий провода и кабели для электрооборудования; пищевые предприятия ООО «Бугульминский молочный комбинат», ООО «КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 2» и ЗАО «БКХП № 1».

Национальный проект «Производительность труда» разработан во исполнение «майского» указа Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для непрерывного роста производительности труда в стране. Для этого разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, экспертную помощь в оптимизации производственных процессов, внедрение онлайн-сервисов в цифровую экосистему предприятия национального проекта; формирование движения рационализаторов с привлечением специалистов и инфраструктуры WorldSkills.