Почти 130 малых городов РФ могут оказаться под угрозой исчезновения

129 малых городов России, в которых проживает в совокупности около 3,4 млн человек, могут оказаться под угрозой исчезновения. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС в исследовании, подготовленном в рамках государственного заказа по линии аппарата правительства. Об этом сообщают «Известия».

По данным исследования, в населенных пунктах с численностью менее 50 тыс. человек на сегодняшний день проживает более 3,4 млн человек. Однако за последние десять лет эта цифра сократилась на 314,5 тыс. человек.

Особенно сильное сокращение было зафиксировано в северных промышленных городах, ориентированных на угольную, металлургическую и лесную отрасли.

По оценке авторов доклада, наибольшему риску вымирания подвержены населенные пункты, расположенные в Брянской, Новгородской, Кировской областях, а также в Красноярском крае. Эксперты пояснили, что в таких городах зачастую отсутствуют внутренние ресурсы для экономического и инфраструктурного развития.

Кроме того, большое количество малых городов делает затруднительным равномерное распределение внешних инвестиций и поддержки со стороны государства.

Среди главных причин убыли населения специалисты называют снижение уровня занятости и сокращение количества малых и средних предпринимателей. Это, по их мнению, усугубляет экономическую стагнацию и вызывает миграцию населения в крупные города и мегаполисы.

Тем не менее, в исследовании указывается и на возможные пути выхода из ситуации. В частности, рекомендуется использовать скрытый потенциал таких городов – их специализацию в актуальных отраслях, благоприятное транспортно-географическое положение, а также возможности естественного или миграционного прироста.

Отдельно подчеркивается важность сезонного роста в пригородах крупных городов и программ переселения в такие населённые пункты.

Аналитические материалы уже поступили в аппарат правительства Российской Федерации и в настоящее время проходят экспертную оценку.