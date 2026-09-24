Почти 130 госслужащих аппаратов мировых судей РТ прошли аттестацию в 2026 году

В аппаратах мировых судей Татарстана продолжается плановая аттестация государственных гражданских служащих. По данным на сентябрь, Минюст Татарстана провел 9 из 13 запланированных заседаний комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Аттестация является ключевым инструментом кадровой политики. Она направлена на определение уровня квалификации сотрудников, их соответствия занимаемой должности и выявление потенциала для дальнейшего карьерного роста», – пояснила начальник отдела кадров и государственной службы Татьяна Латыева.

Всего в 2026 году аттестацию прошли 128 государственных служащих аппаратов мировых судей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года были проверены знания и навыки 198 человек.

По итогам состоявшихся заседаний комиссия признала соответствующими замещаемым должностям 93 аттестуемых, отметила начальник отдела кадров.

Еще 31 человек рекомендован к включению в кадровый резерв – это наивысшая оценка для государственного служащего и реальная возможность карьерного роста. Четверым назначено дополнительное профессиональное обучение, чтобы в дальнейшем соответствовать занимаемой должности.

Аттестация государственных гражданских служащих проводится раз в три года в соответствии с государственной программой «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан».