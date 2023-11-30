Почти 13 млн рублей выделят в Казани на работу по уборке улиц в Советском районе

В Казани выделят 12,96 млн рублей на услуги по предоставлению персонала (разнорабочих) для ручной уборки улиц и дорог в Советском районе. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МУП Казани «Городские мосты».

Уточняется, что разнорабочие исполнителя должны иметь все документы, необходимые для осуществления своих функций. Еще исполнитель обеспечивает персонал необходимой спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и сигнальными жилетами, которые должны соответствовать специфике работы заказчика.

Также исполнитель обеспечивает ежедневное присутствие персонала для оказания услуг (включая выходные и праздничные дни) в следующем порядке: 10 человек в первую смену (с 7:00 до 16:00) и 10 человек во вторую смену (с 21:00 до 5:00).

«Оплата производится за фактически отработанное время. Количество персонала по сменам может регулироваться в зависимости от потребности заказчика», - говорится в документе.

Виды работ, выполняемых персоналом:

1) Ручная уборка тротуаров;

2) Сбор случайного мусора вдоль дорог и с тротуаров, с зеленых зон и обочин;

3) Очистка урн, поправка урн по месту установки;

4) Погрузка и вывоз мусора;

5) Очистка от мусора, дорожного смета, скошенной травы с дождевых ливневых решеток, расположенных на проезжей части дорог;

6) Ручная обработка тротуаров противогололедным материалом;

7) Скол наледи;

8) Очистка элементов обустройства (ограждений, остановочных павильонов, подпорных стенок, металлических криволинейных брусов, железобетонных ограждений).