Почти 120 молодых предпринимателей из РТ получат гранты до полумиллиона рублей

199 татарстанских предпринимателей в возрасте до 25 лет получат государственные гранты до 500 тыс. рублей. Поддержка оказывается по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

По условиям программы размер софинансирования проекта составляет от 100 до 500 тыс. рублей, при этом для получения субсидии предприниматель должен вложить в проект не менее 25% собственных средств. Всего на поддержку было направлено 47 млн рублей.

«Социальное предпринимательство решает важные общественные и культурные задачи, а также позволяет адаптироваться незащищенным категориям граждан. Поэтому такие предприятия наряду с молодым бизнесом требуют особого внимания и поддержки государства», – подчеркнул первый заместитель министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев.

Он добавил, что наибольшее количество проектов-победителей связано с производственной и образовательной деятельностью, оказанием социальных, маркетинговых и рекламных услуг.

Отметим, что для грантополучателей, призванных на службу в ряды Вооруженных сил РФ в связи с частичной мобилизацией, предусмотрено продление сроков реализации проектов и исключено применение штрафных санкций за изменение сроков или условий освоения грантов.

Отметим, что направить полученные средства можно на расходы, связанные с реализацией бизнес-проектов – аренду или ремонт помещения, покупку оборудования или транспортного средства и другие предпринимательские цели.