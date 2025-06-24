Почти 12 млрд рублей направлено на реализацию нацпроектов в Татарстане

За первые пять месяцев 2025 года Республика Татарстан направила на реализацию национальных проектов 12 миллиардов рублей, из которых уже освоено 11,8 миллиарда. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Гела Герасимова на пресс-конференции.

В бюджете Татарстана на текущий год предусмотрено поступление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 70 миллиардов рублей. Из этой суммы 58,3 миллиарда (или 84%) предназначены для софинансирования республиканских проектов и программ.

Герасимова также уточнила, что уровень софинансирования из федерального бюджета по национальным проектам составляет 79%.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках национальных проектов в Татарстане в 2025 году достигнет 44,6 миллиарда рублей. Наибольшая доля средств будет направлена на реализацию проекта «Семья» – на него пойдет 35% всех расходов. Далее следуют проекты «Инфраструктура для жизни» (31%) и «Молодежь и дети» (13%).

Замминистра также сообщила, что за январь-май текущего года расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 191,2 миллиарда рублей, что эквивалентно 31% от годового плана. По ее словам, поступившие доходы позволили своевременно обеспечить финансирование первоочередных и социально значимых обязательств республики.

В России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы».