«Почти 1000 лет общего стажа»: в Казани наградили трудовые династии Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На площади Тысячелетия, под стенами Казанского Кремля, прошло награждение трудовых династий Татарстана. Церемония состоялась в рамках Больших семейных выходных 11 мая.

«Человек труда – это звучит гордо. Я точно была уверена, что плохая погода не испугает наших представителей трудовых династий», – объявила член президиума госсовета РТ Елена Кузьмичева во время приветствия.

Май в этом году не смог порадовать казанцев солнечными днями. Участники Казанского марафона едва успели «отстреляться», когда дождь начал усиливаться.

Сцена, на которой состоялось награждение, стояла в стороне от плотных потоков марафонцев и громкой музыки. Под зонтами собрались целые поколения медиков, промышленников, энергетиков, работников сферы культуры. Трудовой стаж некоторых династий в несколько раз превышает сотню лет.

Одна из таких — династия Салиховых-Низамеевых-Шигаповых-Хакимуллиных. Ее родоначальник Равиль Салихов, участник Великой Отечественной войны, положил начало трудовой эстафете, и сегодня его потомки продолжают прославлять Казанский пороховой завод.

«Эти династии появились во время Великой Отечественной войны. Казань – тыловая база победы, Казанский пороховой завод – часть этой базы», – рассказала председатель совета ветеранов порохового завода Альфия Гиззатова.

Гиззатова напомнила, что завод работает уже 236-й год. Трудовой стаж каждого члена династии составляет минимум сорок лет, а общий – около пятисот. Например, Раиса Салихова, которая пришла сегодня на мероприятие со своей семьей, проработала на пороховом заводе полвека.

«Я закончил библиотечный факультет и 38 лет проработал в библиотеках Татарстана. В Национальной библиотеке я проработал 21 год, из них 15 – директором», – рассказал заслуженный работник культуры РТ Наиль Камбеев.

С него началась библиотечная династия Камбеевых. В Национальной библиотеке также трудилась его супруга, а сейчас – их дочь и внучка. Общий трудовой стаж династии – 80 лет.

На сцену также пригласили представителей династий Сафиуллиных (общий трудовой стаж 258 лет), Симоновых-Хлопушиных (346 лет), Галимовых (247 лет), Титовых (245 лет), Ахметшиных (356 лет), Ярцевых-Лозовых (927 лет) и других. Их представителям, сохранившим за целые века семейные традиции и трудовую преемственность, вручили почетные грамоты.

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева подчеркнула, что Большие семейные выходные – не одноразовый проект. При поддержке Правительства республики в Год семьи, объявленный в России Президентом Владимиром Путиным, будут организованы разные активности во всех муниципальных районах.

«Семейный выходной может быть в театре, на прогулке или на предприятии. Может быть за Год семьи мы сформируем корпоративные практики семейных выходных», — заключила Фазлеева.

В Татарстане Большие семейные выходные пройдут в период с мая по сентябрь во всех муниципальных районах.

Так, в Казани участие в них можно принять 11–12 мая, 1–2 июня, 6–7 июля. Параллельно в музеях города пройдут интерактивные программы для семей с детьми, квесты и различные мастер-классы. В библиотеках можно будет посетить книжные выставки и семейный читательский клуб.

В районах республики Большие семейные выходные стартуют 18–19 мая. В Альметьевском, Чистопольском районах такие мероприятия пройдут 1–2 июня и 6–7 июля, в Азнакаевском районе – 18–19 мая и 17–18 августа. С планом мероприятий можно будет ознакомиться на сайтах районов и портале Год семьи в Татарстане.